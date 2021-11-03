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المبعوث الأمريكى للقرن الأفريقى يزور إثيوبيا غدا

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 05:51 م
المبعوث الأمريكى للقرن الأفريقى يزور إثيوبيا غدا جيفري فيلتمان المبعوث الأمريكى للقرن الأفريقى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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يزور المبعوث الأمريكى الخاص لمنطقة القرن الأفريقى جيفرى فيلتمان، غدا الخميس، دولة إثيوبيا فى زيارة تستمر يومين.
 
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الأفريقي جيفري فيلتمان سيتوجه إلى إثيوبيا غدا الخميس في زيارة تستمر يومين، مع تزايد قلق واشنطن من اتساع نطاق القتال في هذا البلد.
 
وزيارة فليتمان تأتي بعد يوم واحد من إعلان أديس أبابا حالة الطوارئ جراء المواجهات مع جبهة تحرير تيجراى.

 

وكانت قد دعت السفارة الأمريكية لدى إثيوبيا رعاياها إلى الاستعداد لمغادرة البلاد، وقالت إن الوضع الأمني يتدهور في مناطق بإثيوبيا.

 
وكانت إثيوبيا أعلنت أمس الثلاثاء، حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر عقب إعلان قوات من إقليم تيجراى، السيطرة على المزيد من الأراضي واعتزامها الزحف صوب العاصمة أديس أبابا.

 


جيفري فيلتمان

اثيوبيا

تيجراي

حالة الطوارئ

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