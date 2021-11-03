"الصحة العالمية" تشكر شارون ستون للانضمام للجنة تحكيم مهرجان أفلام الصحة للجميع

ريهام عبد الله

وجه الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية الشكر للفنانة العالمية شارون ستون، على انضمامها للجنة تحكيم النسخة الثالثة من مهرجان الصحة للجميع للأفلام، قائلا :"يسعدنا التعاون معك لاختيار الفائزين بجوائز الصحة للجميع".

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر اليوم الأربعاء: "شكرا لك، شارون ستون، للانضمام إلى لجنة تحكيم النسخة الثالثة من مهرجان أفلام الصحة للجميع السينمائى، يسعدنا أن نتعاون معكم لاختيار الفائزين بجوائز مهرجان الصحة للجميع".



مدير منظمة الصحة العالمية

ومن جهة أخرى، كشفت منظمة الأمم المتحدة، أن منظمة الصحة العالمية، أطلقت النسخة العربية من الممرضة الرقمية "فلورنس"، لمساعدة من يرغبون فى الإقلاع عن التدخين، من إقليم شرق المتوسط وخارجه.

وقالت الأمم المتحدة فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"منظمة الصحة العالمية تطلق النسخة العربية من الممرضة الرقمية فلورنس لمساعدة المزيد من الأشخاص على الإقلاع عن التدخين في إقليم شرق المتوسط وخارجه".

وقال الموقع الرسمى لمنظمة الصحة العالمية "قرر الإقلاع عن تعاطي التبغ اليوم!، قابل فلورنس، العاملة الصحية الرقمية لمنظمة الصحية العالمية التي ستساعدك على الإقلاع عن تعاطي التبغ".