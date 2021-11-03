اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 08:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الدنمارك تعلن عن تفش واسع لإنفلونزا الطيور فى مزرعة للديوك الرومية

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 08:26 م
الدنمارك تعلن عن تفش واسع لإنفلونزا الطيور فى مزرعة للديوك الرومية أنفلونزا الطيور -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الدنمارك عن تفش واسع لإنفلونزا الطيور في مزرعة للديوك الرومية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، طالبت كارولا شوتين، وزيرة الزراعة والغذاء الهولندية، حبس جميع الطيور الداجنة فى هولندا فى أماكن مغلقة بعد اكتشاف سلالة شديدة العدوى من أنفلونزا الطيور فى مزرعة دواجن عضوية فى مدينة زيوولد.

 

وكشفت شوتين، وفقا لموقع NU، أنه تم العثور على مجموعة من الطيور البرية الميتة فى شمال هولندا وأخرى مصابة بالفيروس فى ألمانيا، مما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع انتشار الفيروس شديد العدوى قدر الإمكان، وتجنب حدوث وباء ربما ينتقل إلى البشر مثلما حدث فى عام 2008 بآسيا الشرقية وجنوبها.


الدنمارك

ديوك

انفلونزا الطيور

ازمه الدنمارك

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة