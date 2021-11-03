الدنمارك تعلن عن تفش واسع لإنفلونزا الطيور فى مزرعة للديوك الرومية

كتب أحمد عرفة

أعلنت الدنمارك عن تفش واسع لإنفلونزا الطيور في مزرعة للديوك الرومية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، طالبت كارولا شوتين، وزيرة الزراعة والغذاء الهولندية، حبس جميع الطيور الداجنة فى هولندا فى أماكن مغلقة بعد اكتشاف سلالة شديدة العدوى من أنفلونزا الطيور فى مزرعة دواجن عضوية فى مدينة زيوولد.

وكشفت شوتين، وفقا لموقع NU، أنه تم العثور على مجموعة من الطيور البرية الميتة فى شمال هولندا وأخرى مصابة بالفيروس فى ألمانيا، مما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع انتشار الفيروس شديد العدوى قدر الإمكان، وتجنب حدوث وباء ربما ينتقل إلى البشر مثلما حدث فى عام 2008 بآسيا الشرقية وجنوبها.