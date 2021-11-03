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البنتاجون: الصين تتوسع فى ترسانتها النووية أسرع من المتوقع

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 07:11 م
البنتاجون: الصين تتوسع فى ترسانتها النووية أسرع من المتوقع البنتاجون-أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الصين تتوسع فى ترسانتها النووية أسرع من المتوقع، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي بأن الصين أجرت اختبارا لأنظمة فرط صوتية يراد منها اختراق الدفاعات الصاروخية الأمريكية.

وقال ميلي في حديث لتلفزيون "بلومبرج" تم بثه اليوم الأربعاء: "ما رأيناه كان اختبارا مهما للغاية لنظام أسلحة فرط صوتية، وهذا مقلق جدا".

وسبق للرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولين أمريكيين آخرين أن أعربوا عن قلقهم إزاء تطور برامج الأسلحة فرط الصوتية الصينية بشكل عام، دون أن يؤكدوا أن الصين قامت باختبار صاروخ فرط صوتي، الأمر الذي تحدث عنه تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أولا.


البنتاجون

الصين

أمريكا

ترسانه نوويه

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