اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 09:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف مدينة جازان السعودية بطائرتين مفخختين

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 01:00 ص
الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف مدينة جازان السعودية بطائرتين مفخختين قذائف
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أدانت الإمارات محاولات جماعة الحوثي استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة جازان في المملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال طائرتين بدون طيار مفخختين اعترضتهما قوات التحالف.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن السعودية وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت تضامن الإمارات الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات ، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

 


الإمارات

السعودية

اليمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة