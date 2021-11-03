أمين الأعلى للآثار يشكر فرق الترميم لإظهارهم سحر وألوان ونقوش معبد إسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قدم الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الشكر والتقدير لكافة أبطال ملحمة ترميم وتجميل تيجان أعمدة معبد خنوم بمدينة إسنا، مشيدا بتلك المجهودات الكبيرة.

ورصد "اليوم السابع"، ظهور سحر الألوان والنقوش فى معبد خنوم بمدينة إسنا، حيث تستكمل وزارة السياحة والآثار، بقيادة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعمالها فى ترميمات وتجميل معبد خنوم بمدينة إسنا وهو المعبد التاريخي الذي يتواجد على بعد حوالى 55 كم جنوب مدينة الأقصر على الضفة الغربية لنهر النيل، حيث تم اكتشافه وتنظيفه من الرديم عام 1843م أى فى أواخر عصر محمد على باشا، وكان المعبد قديما مخصص لعبادة المعبود خنوم وعائلته منحيت ورت، وهو خالق البشر وكذلك المعبودة نيت وعائلتها بجانب معبودات أخرى.

ويقول أحمد حسن أمين مدير عام آثار إسنا، إنه بدأت فى الظهور سحر وجمال النقوش داخل "معبد خنوم" الفرعونى بمدينة إسنا، وذلك خلال عمليات الترميم فى المشروع قومى لتطويره بالكامل لدخول عالم جديد من التجديد وفتح آفاق سياحية جديدة داخله، حيث أن المشروع القومى الذى تقوم عليه وزارة السياحة والآثار فى تطوير معبد خنوم بإسنا يساهم بشكل كبير فى دعم الأهالى والعاملين بالقطاع السياحى، ولدى عودة حركة السياحة بكامل طاقتها ستكون مدينة إسنا فى مصاف المدن السياحية الهامة بالأقصر خلال الفترة المقبلة مع نهاية تلك المشروعات القومية التى تتم حالياً، وعلى رأسها تطوير معبد خنوم والسوق السياحى عقب إفتتاح ترميمات وكالة الجداوى التاريخية.

وأضاف مدير عام آثار إسنا لـ"اليوم السابع"، أن أهم ما فى المعبد صالة الأعمدة التى تعتبر من أجمل المبانى فى مصر وترجع للعصر اليونانى الرومانى، فهى عبارة عن صىالة مستطيلة الشىكل ذو واجهة ذات طراز معمارى خاص ويحمل سقفها 24 اسطوانا بارتفاع 5,13م ومزخرفة بنقوش بارزة ذات تيجان نباتية متنوعة، وتعتبر هذه القاعة (الصالة) من أجمل صالات الأعمدة فى مصر على وجه العموم من حيث تماثل النسب وطريقة نحت تيجان أعمدتها وبقاءها فى حالة جيدة من الحفظ، والمناظر الداخلية للمعبد تتعلق أغلبها بالديانة والعقيدة فى تلك الفترة وتتكون من مؤلفات دينية ونصىوص عن خلق العالم.



الأعمدة والجدران تظهر بصورة مميزة بالمعبد



الترميمات تعيد الألوان الساحرة لمعبد إسنا



النقوش والألوان على جدران معبد إسنا



أمين الأعلى للآثار يتابع عمليات الترميم بالمعبد



أمين الأعلى للآثار يشكر فرق الترميم بمعبد إسنا



جولة أمين الأعلى للآثار بمعبد إسنا



سحر وألوان ونقوش أعمدة معبد إسنا