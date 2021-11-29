اليوم السابع
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6 معلومات حول إزالة تعديات على أراضى ومنشآت بقيمة 346.9 مليون جنيه

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 01:00 ص
6 معلومات حول إزالة تعديات على أراضى ومنشآت بقيمة 346.9 مليون جنيه جانب من ازالة التعديات
كتب عبد الحليم سالم

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تواصل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام إزالة التعديات على الأصول المملوكة لها بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، فقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تنفيذ عدة أحكام وقرارات الإزالة والإخلاء.

1 - صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارات المالية والتنمية المحلية والداخلية وقطاع الأعمال العام وهيئة الرقابة الإدارية لدراسة جدوى إزالة التعديات على العقارات والأراضي المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام أو التصالح بشأنها مقابل قيمة عادلة.

 2- أوصت اللجنة بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ إزالة التعديات على أراضي شركات قطاع الأعمال العام.

3 - بناء على هذه التوصيات، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنسيقية  لمتابعة تنفيذ إزالة التعديات والتنسيق بين جميع الجهات المعنية والعمل على إزالة معوقات التنفيذ.

4- قد شملت المرحلة الأولى تنفيذ عدد 5 قرارات إزالة تعديات على أصول بقيمة تقديرية 346.9 مليون جنيه.

5 – تم تنفيذ عدد 148  حكم إخلاء لمحلات وفندق بوسط القاهرة وفندق بمنطقة مصر الجديدة.

6 - تم تسليم عدد 32 محلًا بجراج الترجمان  وجاري حاليا استكمال باقي قرارات الإزالة.

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