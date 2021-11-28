اليوم السابع
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قطاع الأعمال العام يواصل تطعيم جميع العاملين بلقاحات كورونا

الأحد، 28 نوفمبر 2021 05:46 م
قطاع الأعمال العام يواصل تطعيم جميع العاملين بلقاحات كورونا تطعيم العاملين بلقاحات كورونا
كتب عبد الحليم سالم

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تواصل شركات قطاع الأعمال العام، تطعيم العاملين بلقاحات كورونا من خلال التنسيق بين الشركات وبين الجهات المختصة بالقاهرة والمحافظات وفق توجيهات الحكومة بهذا الشأن، حيث انتهت أغلب الشركات من عملية التطعيم. 

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي شملت لقاحات سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
 
وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.
 
وكانت وزارة الصحة استقبلت 3 ملايين و 890 ألف جرعة من لقاح  فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة «فايزر»، أمس السبت بمطار القاهرة الدولي.
 
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن تلك الشحنة قادمة إلى مصر عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

شركة كيما

قطاع الاعمال العام

محمد حسنين رضوان

تطعيمات كورونا

القابضة الكيماوية

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