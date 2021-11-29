5 نصائح لتغيير عاداتك الغذائية وتقليل البصمة الكربونية فى طعامك.. اعرفها

كتبت ــ منال العيسوى

المعلومات المتداولة عن البصمة الكربونية جميعها يدور حول الانبعاثات الكربونية لوسائل النقل، وطرق الاستخدام الحذر للمياه، لكن تناسى الكثير منا، قدرتنا كأفراد على المساهمة في تقليل هذه الانبعاثات الكربونية من خلال تغيير العادات الغذائية واستهلاك اللحوم والنباتات، فالطعام الصحي والطعام الصديق للمناخ لا يتعارضان.

ونقدم لكم 5 نصائح لتغيير عاداتك الغذائية وتقليل البصمة الكربونية فى طعامك: