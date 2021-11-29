10 فواكه لا تحتوى على الألياف يمكنك تناولها للحفاظ على صحة المعدة

كتبت - ميرفت رشاد

تلعب الألياف دورًا كبيرًا في تعزيز الهضم، حيث تعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم، وخفض الالتهابات، لذا فإن تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات المليئة بالألياف أمر مهم لتزويد الجسم بالطاقة، ومع ذلك، قد يضطر العديد من الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي إلى الحد من تناول الألياف، ولا يُنصح عمومًا بأي شخص يعاني من عدم الراحة في المعدة بتناولها، وفى السطور القادمة سنقدم لك 10 أنواع من الفاكهة لا تحتوى على كميات كبيرة من الألياف يمكنك تناولها بدون حدوث أي مشاكل في الأمعاء وفقًا لما نشره موقع " wellandgood".

الكمية الموصى بها يوميًا

توصي أكاديمية التغذية الأمريكية، بأن يستهلك البالغون حوالي 25 إلى 35 جرامًا من إجمالي الألياف يوميًا، ولكن الحقيقة هي أن معظم الناس لا يستهلكون ما يكفي تقريبًا، ويمكن العثور على الألياف في مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات مثل الكمثرى والتفاح مع القشرة والتوت والخرشوف والبروكلي وبراعم بروكسل والمزيد، العديد من الحبوب الكاملة والبقوليات غنية أيضًا بالألياف، وتشمل العدس والحمص والفاصوليا والكينوا والشوفان، يمكن أن يكون تناول وجبة خفيفة من الشوكولاتة الداكنة والفشار لزيادة تناول الألياف.

فواكه قليلة الألياف

الفاكهة منخفضة الألياف عادةً ما تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل البطيخ، كما أن الأطعمة مثل عصير التفاح والفاكهة المعلبة وعصائر الفاكهة هي أيضًا خيارات منخفضة الألياف، ولكن العديد من مشروبات العصير تحتوي على نسبة عالية من السكر، ما قد يؤدي إلى مشاكل مختلفة في الجهاز الهضمي وسكر الدم ؟

إليك 10 فواكه تحتوي على أقل كمية من الألياف لكل حصة (حوالي كوب واحد):

مشمش (0.7 جم)

الشمام (0.9 غ)

بطيخ (1.1 جرام)

أناناس (1.2 جم)

النكتارين نوع من أنواع الخوخ (2.2 جم)

البابايا (2.5 جرام)

موز (2.6 جم)

الفراولة (2.9 جرام)

التين الخام (2.9 جم)

خوخ (3 جم)