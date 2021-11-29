نقابة الأسنان تخاطب "صحة النواب" لبحث تعديل نسبة المحاسبة الضريبية للعيادات

كتبت آية دعبس

أعلن الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام لأطباء الأسنان، مخاطبة النقابة للدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وذلك لبحث مشكلة أطباء الأسنان بشأن معاملتهم ضريبيا مثل باقى التخصصات فيما يخص حد الإعفاء الضريبى المُقدر بنسبة 10%، مشيرا إلى أن هذا يمكن تطبيقه على رسوم الكشف فى عيادات باقى التخصصات الطبية، إلا أن طبيب الأسنان دونا عن باقى التخصصات لا يكشف أو يكتب روشتة بل يقوم بالتدخل العلاجى الذى يستلزم إهلاك أجهزة واستخدام أدوات وخامات ومعامل، بخلاف مصروفات مكافحة العدوى.

وأوضح هيكل، أن النقابة كانت قد خاطبت وزارة المالية لتعديل نسبة الخصم الضريبى من 10% إلى 25%، لافتا إلى أن وزارة المالية ردت على مخاطبات النقابة بأن النسبة المعمول بها وفق نص القانون ولا يمكن تجاوزها، مشيرا إلى أن النقابة وجهت خطابها لرئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وذلك لتقديم مشروع قانون جديد لحل تلك المشكلة، وإعادة النظر فى هذا الشأن، وتعديل نسبة الخصم إلى 30%.