نقابة الأسنان تخاطب "صحة النواب" لبحث تعديل نسبة المحاسبة الضريبية للعيادات

أعلن الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام لأطباء الأسنان، مخاطبة النقابة للدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وذلك لبحث مشكلة أطباء الأسنان بشأن معاملتهم ضريبيا مثل باقى التخصصات فيما يخص حد الإعفاء الضريبى المُقدر بنسبة 10%، مشيرا إلى أن هذا يمكن تطبيقه على رسوم الكشف فى عيادات باقى التخصصات الطبية، إلا أن طبيب الأسنان دونا عن باقى التخصصات لا يكشف أو يكتب روشتة بل يقوم بالتدخل العلاجى الذى يستلزم إهلاك أجهزة واستخدام أدوات وخامات ومعامل، بخلاف مصروفات مكافحة العدوى.
وأوضح هيكل، أن النقابة كانت قد خاطبت وزارة المالية لتعديل نسبة الخصم الضريبى من 10% إلى 25%، لافتا إلى أن وزارة المالية ردت على مخاطبات النقابة بأن النسبة المعمول بها وفق نص القانون ولا يمكن تجاوزها، مشيرا إلى أن النقابة وجهت خطابها لرئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وذلك لتقديم مشروع قانون جديد لحل تلك المشكلة، وإعادة النظر فى هذا الشأن، وتعديل نسبة الخصم إلى 30%.
يذكر أن الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، كان قد طالب الدكتور محمد معيط وزير المالية، يناير الماضى، بإعادة النظر فى أسس محاسبة أطباء الأسنان الضريبية، وزيادة حد الإعفاء الضريبى للعيادات إلى 25%، مشيرا إلى أنه بداية من عام 2017 أصبحت العيادات مُلزمة بنسبة 10% فقط من إجمالى الدخل مثل الأطباء البشريين، رغم أن علاج أطباء الأسنان يعتمد على استخدام أجهزة وخامات وتكاليف معامل وغيرها، توازى من 40 إلى 50% من تكاليف العلاج، على عكس باقى التخصصات.
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