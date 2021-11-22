نقابة الأسنان تخاطب مجلس الوزراء بشأن تراخيص العيادات فى الوحدات السكنية

كتبت ـ آية دعبس

خاطب الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام لأطباء الأسنان، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لبحث مشكلة تضارب القرارات الخاصة بالتراخيص لعيادات الأسنان واختلافها من محافظة لأخرى، وتعدد مصادر تحصيل الرسوم، مشيرا إلى أن النقابة أجرت العديد من المحاولات غير المثمرة بين الوزارات والهيئات وعدد من المحافظين.

وأضاف هيكل، فى خطابه: أن جميع أطباء الأسنان يعانون من تعرض منشآتهم للتفتيش من قبل جهات مختلفة بطريقه لا تليق بالأطباء، فضلا عن غلق وتشميع العيادات، بالإضافة إلى المشكلة الأكبر الخاصة بتراخيص العيادات فى العقارات بعد تطبيق قانون الإدارى والسكنى، وتوقف بعض المحافظات عن إقرار التصالح، لافتا إلى أن الكثير من الأطباء قاموا بشرء عيادات فى عقارات سكنية قبل تطبيق القانون الخاص بالإدارى والسكنى، وفشلوا فى الترخيص نتيجة للقرار الجديد .