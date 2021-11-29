اليوم السابع
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الإثنين، 29 نوفمبر 2021 03:52 م
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مياه بنى سويف :توقف محطة الشيخ عابد بسمسطا عن العمل الأربعاء للصيانة

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 03:26 م
مياه بنى سويف :توقف محطة الشيخ عابد بسمسطا عن العمل الأربعاء للصيانة الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف أنه قد تقرر توقف محطة مياه الشيخ عابد عن العمل، لإجراء أعمال صيانة بالمحطة وذلك يوم الأربعاء المقبل 1 ديسمبر 2021، مما يترتب عليه قطع المياه عن ( مدينة سمسطا، مجلس قروي الشنطور ، مجلس قروي مازورة ) وذلك بداية من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 8 مساء "يوم الأربعاء".

وحسب بيان لشركة مياه بنى سويف تتقدم الشركة، باعتذارها عن قطع الخدمة"بشكل مؤقت"خلال الفترة المذكورة، مناشدة المواطنين،وأصحاب المخابز والمستشفيات وكافة المنشآت الحيوية بتدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عن الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى بهذا الخصوص.


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محطة الشيخ عابد

سمسطا

محافظه بنى سويف

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