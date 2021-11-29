منع دخول المواطنين الغير مطعمين باللقاح المصالح الحكوميه بالشرقية بداية من ديسمبر

الشرقية - إيمان مهنى

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بصحة المواطنين وتسعى جاهدة إلى تقديم اللقاحات لجميع المواطنين وكذا إفتتاح المزيد من مراكز تقديم اللقاحات فى جميع المحافظات وذلك لمجابهة الفيروس وتحوراته المختلفة للحد من إنتشاره والتغلب عليه ، مشيراً إلى أنه من المقرر عدم دخول المواطنين غير المطعمين للمنشآت الحكومية بدءا من أول ديسمبر 2021 م طبقاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى ، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ، سعد الفرماوى السكرتير العام ، واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ، والمستشار العسكرى للمحافظة ، والعقيد أحمد صبرى ممثلاً عن هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية ، والعميد أسامة غريب مدير إدارة مرور الشرقية ، والعميد محمد عدلى مدير إدارة الحماية المدنية ، و العقيد سامى إسماعيل مدير شرطة المرافق ، و العقيد محسن القلش رئيس مباحث التموين ، ومديرى المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومديرى الإدارات النوعية ، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

شدد محافظ الشرقية على مديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل المصالح الحكومية والشركات والمصانع والمقاهى والكافيتريات والمطاعم حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، وكذلك إلزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق الشتوية.

وخلال الإجتماع وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرى إدارات الأوقاف للتأكد من رفع صناديق التبرع بالمساجد وعلى الطرق وتسليمها لمديرية الأوقاف حفاظاً على المال العام وتطبيقاً لمبدأ الشفافية، وذلك بعد أن تلاحظ إنتشار صناديق التبرعات على الطرق العامة والمساجد دون أى ضوابط.