اليوم السابع
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الإثنين، 29 نوفمبر 2021 03:52 م
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الانتهاء من تطوير منطقتى القومية وفلل الجامعة وكورنيش منيا القمح خلال 6 أشهر

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 03:05 م
الانتهاء من تطوير منطقتى القومية وفلل الجامعة وكورنيش منيا القمح خلال 6 أشهر جانب من الاجتماع
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن أعمال التطوير الجارية بمنطقتى القومية وفلل الجامعة وشارع طلبة عويضة بمدينة الزقازيق تسير على قدم وساق وذلك بعد أن تم إعتماد المخطط المرورى الجديد لهم بتوحيد إتجاه حركة السيارات لتحقيق الإنسيابية المرورية المطلوبة وخلق محاور مرورية جديدة للقضاء على الزحام المرورى بالإضافة إلى أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة الشوارع وفقاً لبرنامج زمنى محدد لنهو الأعمال فى موعد أقصاه 6 شهور وذلك لإستعادة الوجه الجمالى والحضارى للمدينة.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى ، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ ،  سعد الفرماوى السكرتير العام ، واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ، والمستشار العسكرى للمحافظة ، والعقيد أحمد صبرى ممثلاً عن هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية ، والعميد أسامة غريب مدير إدارة مرور الشرقية ، والعميد محمد عدلى مدير إدارة الحماية المدنية ، و العقيد سامى إسماعيل مدير شرطة المرافق ، و العقيد محسن القلش رئيس مباحث التموين ، ومديرى المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومديرى الإدارات النوعية ، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

وأضاف محافظ الشرقية أنه جارى تنفيذ أعمال تطوير كورنيش مدينة منيا القمح بدءاً من كوبرى هندسه الرى وصولاً لكوبرى نادى المعلمين بطول 1.2 كم من الجانبين وذلك بعد إزالة التعديات الواقعة على حرم الرى بمنطقة الكورنيش ليكون متنفساً ومتنزهاً يليق بأبناء المدينة وللمساهمة فى إستعاده الطابع الحضارى والجمالى لها.

وخلال الإجتماع أشاد المحافظ بمجهودات رئيسى مركزى الزقازيق ومنيا القمح ورئيسى حيى أول وثان الزقازيق ومدير مديرية الطرق ورئيس قطاعات كهرباء الشرقية لتعاونهم فى تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير الجارية بمدينتى الزقازيق ومنيا القمح ، مؤكداً أن الجهاز التنفيذى للمحافظة لا يدخر جهداً فى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 


تنفيذى الشرقية

تجميل الزقازيق

مشروعات خدمية بالشرقية

اخبار الشرقية

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