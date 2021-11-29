مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 78 رحلة طيران تقل 12 ألف راكب

البحر الأحمر- عماد عرفة

يستقبل مطارا الغردقة الدولى ومرسى علم 78 رحلة طيران دولية ومحلية على مدار ساعات اليوم الإثنين، تقل على متنها قرابة 12 ألف راكب، حيث يستقبل مطار الغردقة اليوم 73 رحلة طيران دولية ومحلية مختلفة أغلبها قادمة من المطارات العالمية والأوروبية الروسية.

وتصل لمطار الغردقة الدولى اليوم ما بين الرحلات الوافدة لمطار الغردقة 19 رحلة طيران قادمة من المطارات الروسية، وعدد كبير من الرحلات القادمة من الدول الاوروبية المختلفة مثل ألمانيا وإنجلترا وكذلك أوكرانيا وسويسرا وبيلا روسيا وغيرها من الدول المختلفة.

وأكد مصدر من مطار الغردقة الدولى، أن الجهات المختصة داخل المطار تقوم بأعمال تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة شديدة على الوافدين.

وكشفت جداول الرحلات اليوم الأحد الوافدة لمطار مرسى علم الدولى وصول 5 رحلات طيران من بين 77 رحلة طيران تصل ال المطار خلال الاسبوع الجارى، حيث من بين رحلات اليوم الوافدة لمرسى علم 4 رحلات من أوكرانيا، ورحلة من إيطاليا واخرى داخلية من مطار القاهرة الدولى.