مصرع عامل صدمه لودر أثناء العمل بأحد المحاجر بأخميم سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل مصرعه بناحية قرية العيساوية شرق دائرة مركز أخميم عقب اصطدام معده ثقيله لودر أثناء قيامه بأعمال التشحيم للمعدة تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزى، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوفاة عامل أثناء العمل بأحد المحاجر بناحية قرية العيساوية شرق دائرة مركز أخميم عقب إصطدام لودر به.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميدعلى العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد إبراهيم صقر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بوصول عامل يقيم بناحية دائرة مركز أخميم إلى المستشفي المركزي " جثة هامدة " وبسؤال والده المدعو رجب ا م ا 50 سنة سائق ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء عمل نجله المذكور علي معده لودر قياده المدعو أحمد م ع ع 30 سنة سائق ويقيم دائرة المركز بأحدي المحاجر بناحية العيساوية شرق دائرة المركز وحال قيامه بتشحيم بعض أجزاء المعده وسيرها للخلف إصطدم به مما أدي لوفاته ونفي الشبهة الجنائية.

وبسؤال قائد اللودر أفاد بمضمون ما تقدم وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " نزيف بالمخ " أدي إلي هبوط حاد بالدورة الدمويه والتنفسيه ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.