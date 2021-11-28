مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادثين منفصلين بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى شخصان مصرعهما في حادث انقلاب سيارة بترعة على طريق قنال برمبال بمنية المرشد، التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، كما أصيب 3 آخرين في حادث تصادم سيارة غير معلومة بتوك توك بطريق البكرية بمطوبس، ونقلت سيارات الإسعاف جثامين المتوفين والمصابين لمستشفى مطوبس المركزى.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة إشارة بوقوع حادثين الأولنقلاب سيارة بترعة بطريق قنال برمبال بمنية المرشد،أدى لمصرع محمد جابر بركات، 22سنه، و ألاء محمد عبدالرحمن، 16 سنة وتم نقل جثامين المتوفين لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

كما أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة غير معلومة بتوك توك بطريق البكرية بمطوبس، وتبين إصابة كل من سماح علي عتمان، 38 سنه، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجنا جمعه شهاوي، 6 سنوات، باشتباه نزيف بالمخ وكدمات بالوجه، وعطيات سليمان الشهاوي، 55 سنه، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.