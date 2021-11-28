اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 نوفمبر 2021 09:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادثين منفصلين بكفر الشيخ

الأحد، 28 نوفمبر 2021 08:43 م
مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادثين منفصلين بكفر الشيخ تصادم-صورة ارشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شخصان مصرعهما في حادث انقلاب سيارة بترعة على طريق قنال برمبال بمنية المرشد، التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، كما أصيب 3 آخرين في حادث تصادم سيارة غير معلومة بتوك توك بطريق البكرية بمطوبس، ونقلت سيارات الإسعاف جثامين المتوفين والمصابين لمستشفى مطوبس المركزى.
تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة إشارة بوقوع حادثين الأولنقلاب سيارة بترعة بطريق قنال برمبال بمنية المرشد،أدى لمصرع محمد جابر بركات،  22سنه، و ألاء محمد عبدالرحمن، 16 سنة وتم نقل جثامين المتوفين لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

 

كما أصيب 3 أشخاص  في حادث تصادم سيارة غير معلومة بتوك توك بطريق البكرية بمطوبس، وتبين إصابة كل من سماح علي عتمان، 38 سنه، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجنا جمعه شهاوي، 6 سنوات، باشتباه نزيف بالمخ وكدمات بالوجه، وعطيات سليمان الشهاوي، 55 سنه، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
 

 


كفر الشيخ

مستشفى كفر الشيخ العام

غرفة العمليات

فحوصات

تقرير طبي

حادث تصادم

انقلاب سيارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصرع وإصابة 4 أشخاص جراء حريق بمبنى بإقليم لوار الأطلسية غربى فرنسا

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 10:02 ص

مصرع وإصابة 12 شخصا فى انفجار كبير ناجم عن تسرب للغاز بوسط المكسيك

الأحد، 31 أكتوبر 2021 07:21 م

مصرع وإصابة 3 أشخاص بحادث اصطدام سيارة نقل بميكروباص أعلى الدائرى بشبرا

السبت، 30 أكتوبر 2021 08:02 م

مصرع وإصابة 16 شخصًا بسبب إنزلاق أرضى شمالى الفلبين

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 06:01 م

مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى بحائط خرسانى بالغربية

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 11:10 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة