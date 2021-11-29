محافظ قنا : تنفيذ مشروع تطوير كورنيش يساهم فى حركة السياحة والتجارة

صابر سعيد

ترأس اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا، لاستعراض التصميم النهائي لمشروع تطوير الجانب الشرقي من كورنيش مدينة قنا، وذلك بحضور حازم عمر، نائب المحافظ، و المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام، ومحمد صلاح، السكرتير العام المساعد، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وكلا من الدكتور عبد الله العطار، والدكتور حسام طاحون، أستاذا التخطيط العمراني بجامعة القاهرة واستشاريَّا مشروع تطوير كورنيش النيل، والذى يعدُ المتنفس الوحيد لأهالي مدينة قنا.

وأكد محافظ قنا،فى بيان له ،على أهمية المشروع لكونه أحد أهم المشروعات الكبرى التي ستساهم فى تنشيط حركة السياحة والتجارة داخل المحافظة، لذلك سوف يتم عمل رحلات نيلية للسياح من المرسى النيلي إلى مرسى معبد دندرة، بهدف إتاحة المزيد من أماكن الجذب السياحي للمحافظة ، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، مشددا على ضرورة سرعة الانتهاء من مستندات الطرح لبدء الأعمال.

وأضاف الداودي، أن مشروع تطوير الجانب الشرقي من كورنيش مدينة قنا من المشروعات التي يمولها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، من خلال تطوير النماذج التنموية الحضرية والريفية، والتي يمكن تطبيقها في قري ومدن أخري بكل أنحاء الجمهورية، كما يعمل البرنامج على تعظيم الاستفادة من الاستثمارات، وتحسين جودة الحياة للمواطنين ، والارتقاء بالمستوى المعيشي بالقرى والمدن المصرية، ومن ثم رصد فريق عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر العديد من المناطق المقترح إقامة نموذج للتنمية الحضرية بها داخل محافظة قنا، ووقع الاختيار على منطقة كورنيش مدينة قنا كنموذج تنمية حضرية يمكن تعميمه على مستوى محافظات الصعيد.

يذكر ان محافظة قنا نظمت في وقت سابق مسابقة بهدف الحصول على تصور وتصميم معماري كامل لمشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة قنا، حيث تم الإعلان عن فوز ثلاث متسابقين في أغسطس الماضي بعد تقييم أعضاء لجنة التحكيم للأعمال المقدمة من المتسابقين والمكاتب الهندسية المختلفة، كما تم الاستعانة بتلك التصميمات في تنفيذ التصميمات النهائية للمشروع.