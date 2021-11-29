محافظ بورسعيد يوجه بالإسراع فى معدلات إنشاء أحدث مول للملابس المستعملة

بورسعيد - محمد عزام

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم ، سير ومعدلات العمل الجارية فى إنشاء أحدث مول تجاري لتجارة الملابس المستعملة والجاهزة والأقمشة وتجهيزات المنازل وغيرها بحى العرب، رافقه خلالها اللواء محمد يسري رئيس حى العرب والعميد نعمان محمد رئيس حي الشرق، و المسؤولين عن تنفيذ المشروع.

ووجه "المحافظ " خلال تفقده الأعمال الإنشائية بالإسراع فى معدلات التنفيذ، لافتا إلى أن المول سيقام علي مساحة 16 ألف م بجوار بازار بورسعيد الجديد وسوق الأسماك الجديد ولن يسمح بعدها بأي نشاط لتجارة الملابس المستعملة خارج المول لإحداث الرواج المطلوب لعدد 514 محلاً سيضمها المول.

وأكد "المحافظ" أن المول الجديد سيكون منطقة جذب سياحي ومزار لزوار المدينة وأبنائها بما يضمة من وسائل ترفية وتوفير الراحة للزائرين حيث سيكون هناك سيارات كهربائية لنقل الزوار وكبار السن بين المناطق الممتدة علي طول المول وكافيهات داخل المول لخدمة الزوار و مصاعد أخرى لخدمة المتردين لسهولة التنقل داخل المول.