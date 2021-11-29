محافظ بورسعيد يتابع العمل بالمفرخ السمكى الأول من نوعه بالشرق الأوسط.. صور

بورسعيد - محمد عزام

استكمل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، جولاته التفقدية داخل المزارع والمفارخ السمكية الجارى إنشاؤها، حيث تفقد المحافظ المفرخ السمكى بمنطقة أشتوم الجميل بغرب بورسعيد.

وتابع المحافظ مستجدات العمل بالمزرعة، حيث تم المرور على أقسام ووحدات المفرخ السمكى، والذى يعد الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط والتى تهدف إلى دعم الخدمات البيطرية لمزارعى الأسماك البحرية فى مشروع تنمية الاستزراع السمكي فى المياه المالحة بمنطقة الرسوة وتصديرها للأسواق الأوروبية، وتقام على مساحة 25 فدانا فى منطقة أشتوم الجميل غرب بوغاز الجميل1 بطريق بورسعيد دمياط.

ويأتى الهدف منها، تفريخ أسماك اللوت وموسى وكذلك معمل لتشخيص وعلاج أمراض الأسماك البحرية وقياس جودة الأسماك والمياه كمرحلة أولى ثم إنشاء مزرعة سمكية مكثفة ومتعددة التغذية على باقى المساحة الـ 25 فدانا ومركز إرشاد وتدريب دولى كمرحلة ثانية، وذلك بهدف تقديم الخدمات البيطرية لمزارعى الأسماك البحرية فى منطقة مثلث الديبة وكذلك مشروع الفيروز ومشروع قناة السويس للاستزراع السمكى ودعم هذه المشروعات بزريعة الأسماك المطلوبة فى الأسواق الأوروبية بغرض تصديرها مع تطبيق اشتراطات ومعايير الاتحاد الأوروبى فى الأسماك المستزرعة وخاصية التتبع والتى من أولوياتها زراعة أسماك معلوم مصدرها من مفرخات بحرية معتمدة وخاضعة للرقابة البيطرية وهذا ما يتم حاليا فى موقع أشتوم الجميل.

وأكد المحافظ أن مشروع مفرخ الأسماك بغرب بورسعيد يضم معملا مركزيا لتشخيص وعلاج أمراض الأسماك البحرية وقياس جودة «الأسماك -المياه»، وتم الانتهاء من المبانى بالكامل وجارٍ الانتهاء من باقى الأعمال بالمشروع.



٠انب من مشروع الاستزراع السمكي



المحافظ يتفقد مشروع الاستزراع السمكي



خلال تفقد المحافظ لمشروع الاستزراع السمكي