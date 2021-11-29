محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة حصر أصول وأملاك الدولة وميكنة جميع البيانات

المنيا-حسن عبد الغفار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة فريق عمل وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة، للبدء فى ميكنة إدارة أصول وأملاك الدولة وإدخال وتحسين جودة البيانات والمسح الضوئى للوثائق الثبوتية، والإشراف على أداء ذلك الفريق للإسراع فى معدلات الانجاز، والذى يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، وإشراف وزارة التنمية المحلية، بوضع أنسب الحلول لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل والحفاظ على أصول وأملاك الدولة.

من جانبه، عقد نائب المحافظ، اجتماعا بحضور مدير وحدة المتغيرات المكانية بالديوان، ومشرفى المراكز التكنولوجية، ونواب رؤساء الوحدات المحلية، ومديرى الأملاك، وذلك فى إطار المشروع القومى لتكامل بيانات الدولة المصرية، والبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أصول وأملاك الدولة.

شدد نائب المحافظ، على حصر كافة الأصول المستغلة وغير المستغلة، وتدقيق عملية رفع الإحداثيات لكل أصول وأملاك الدولة، والإسراع فى تدوين بياناتها وتفاصيلها كاملة وفق المنظومة الإلكترونية المنظمة لتيسير الوصول إلى كافة البيانات بالتنسيق مع الجهات المعنية، ولسهولة توفير قطع الأراضى المطلوبة لإقامة المشروعات التنموية والخدمية، ولاستغلالها بالشكل الذى يساعد فى دفع عجلة التنمية، ويحافظ على أصول وممتلكات الدولة، والذى يأتى فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمى لأجهزة ومؤسسات الدولة.

وفى نهاية الاجتماع نفذ فريق عمل وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة تدريباً لكافة الجهات المعنية من مسئولى (أملاك الدولة- المتغيرات المكانية- المراكز التكنولوجية-نواب رؤساء المدن المعنيين بالإشراف على المنظومة) وذلك لكيفية التعامل مع المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة.