تفاصيل إنشاء 12 مدرسة جديدة للتعليم المجتمعى فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

بحث اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، يرافقه نائبه دكتور محمد أبوزيد ، مع وفد مؤسسة مصر الخير، إجراءات البدء فى إنشاء 12 مدرسة جديدة ، ضمن مدارس التعليم المجتمعى بقرى محافظة المنيا ، بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى ومؤسسة مصر الخير.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نهاد مجدي، مدير مكون التعليم المجتمعى بمؤسسة مصر الخير، محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، أحمد حلمى مدير مؤسسة مصر الخير بالمنيا، محمود سعيد مدير التعليم بمصر الخير، أحمد هدية مسؤول قطاع الاستثمار بالمؤسسة، المهندس أحمد النوبى مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية.

وقالت الدكتورة نهاد مجدى مدير مكون التعليم المجتمعى بمؤسسة مصر الخير، إنه يوجد 1012 مدرسة للتعليم المجتمعى على مستوى الجمهورية منهم 91 مدرسة بمحافظة المنيا ، وستقوم مصر الخير بإنشاء 12 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجا وذات الكثافة السكانية العالية لإتاحة الفرص التعليمية لجميع المواطنين.

وأضافت أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وجه بزيادة مخصصات دعم التعليم المجتمعى بمقدار مليار جنيه، حيث سيجرى إنشاء 500 مدرسة جديدة على مستوى الجمهورية ."

من جانبه ، قدم المحافظ خالص الشكر والتقدير لمؤسسة مصر الخير على جهودها الدائمة فى خدمة أهالينا من الأكثر احتياجا فى كافة ربوع الوطن وبخاصة فى محافظة المنيا ، وأكد أن إنشاء مدارس التعليم المجتمعي، تأتى فى إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بضرورة النهوض بالتعليم وبناء الإنسان المصري، وتوفير فرص تعليمية لكافة الأطفال ومواجهة ظاهرة التسرب من التعليم.

ووجه المحافظ مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومؤسسة مصر الخير للبدء فى أعمال المسح الدقيق للقرى المحرومة من الخدمات التعليمية ومن الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن المحافظة تضم 1824 عزبة ونجع تابعين للوحدات القروية ، حيث يمكن البدء من خلال تلك العزب والنجوع للوصول للمستهدفين من أبناء تلك القرى .