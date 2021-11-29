محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف شارع أحمد عرابى بحى غرب شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال رصف شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تم تنفيذ طبقة أسفلت رابطة بطول 1 كم متر وبعرض 15 مترا فى الاتجاه الأيمن للطريق، كما تابع أعمال تنفيذ الإنترلوك وبلدورة الرصيف الجانبي للطريق.

ووجه المحافظ، ببذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية للرصف، مشددا على الشركات المنفذة سرعة إنهاء أعمال الرصف.

وأوضح "الهجان"، أهمية تطوير محور أحمد عرابي، مشيراً إلى أنه من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة والذى يربط المدينة من ترعة الإسماعيلية اتجاه القاهرة "محور روض الفرج" حتى الطريق الدائري وطريق بنها الحر شمالا بطول يصل حوالي 3 كم تقريبا بتكلفة 60 مليون جنيه بمدة تنفيذ 6أشهر كمرحلة أولى، بالإضافة إلى إنشاء طريق بالإتجاهين بعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه وتشمل أعمال التنفيذ جزيرة وسطى وأرصفة جانبية وأعمال إنارة كاملة للشارع وتوفير أماكن مخصصة لمواقف السيارات بشكل حضاري، بالإضافة إلى تشجير الجزيرة الوسطى لإضفاء لمسة جمالية على الشارع المحوري، مؤكداً على مراعاة الكثافات المرورية وتفادي غلق الشارع أمام المارة لضمان سيولة الحركة.

ووجه "الهجان"، الأجهزة التنفيذية باستمرار ومداومة أعمال رفع الإشغالات وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين والتنسيق مع كافة شركات المرافق لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه أعمال التطوير والتعاون المستمر مع ممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري لإزالتها.

جاءت الجولة بحضور اللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

اللواء عبد الحميد الهجان يتابع أعمال رصف شارع أحمد عرابى



جانب من أعمال الرصف



جانب من الجولة



جانب من رصف شارع أحمد عرابى بشبرا الخيمة