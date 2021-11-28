محافظ القليوبية: إزالة 82 حالة بناء مخالف على أملاك الدولة والسكة الحديد بأبو زعبل

القليوبية إبراهيم سالم

شنت محافظة القليوبية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمنطقة مساكن أبو زعبل التابعة لمركز ومدينة الخانكة، بحضور عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء مروان حبيب، واللواء عمرو أبو رية مساعدى مدير أمن القليوبية، وذلك فى إطار تنفيذ فعاليات الموجة الـ18 لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وحرم النيل والسكه الحديد.

أسفرت الحملة عن إزالة 82 حالة تعد على أملاك السكة الحديد بمساحة 7580م2، وتنوعت المخالفات ما بين أسوار وجراجات ومبان بالطوب الأبيض والمسلحات الخرسانية، وقد تمت الإزالة الفورية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المحافظ، أنه لن يسمح بالتعد على أراض أملاك الدولة بأى حال من الأحوال، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المعتدين وإزالة تلك التعديات فورا.

ووجه محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراض الزراعية وردع المخالفين مع المتابعة الدورية للحالات التى تم إزالة التعديات منها، لضمان عدم تكرار المخالفة وتحقيق الانضباط، وأكد المحافظ أيضا على استمرار أعمال الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة التى لم يتقدم واضعو اليد عليها بأى طلبات تقنين، وغير راغبين فى تنفيذ القانون وكذلك الحالات التى تقدمت بطلبات تقنين ولم تُثبت جديتها، ولم تستكمل باقى الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة، وكذلك الحالات التى أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى حالات التعدى على أراضى المنفعة العامة.

وأوضح، أنه يتم التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية، فى حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة طبقًا للقانون وتحقيق الردع للمخالفين.

وتابع المحافظ، الجولة بمتابعة أعمال إزالة باقى المبانى المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائرى بالمرحلة الثالثة بحى غرب شبرا الخيمة، مشددا على سرعة الانتهاء من تنفيذ إزالة العقارات المتعارضة، حيث تم الانتهاء من صرف التعويضات لأصحاب العقارات، ووجه بدفع الأعمال وتذليل العقبات وزيادة عدد المعدات وعربات النقل لإزالة مخلفات هدم المبانى أولا بأول.

ورافق المحافظ فى الجولة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء خالد كشك رئيس مدينة الخانكة، واللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة.

أعمال توسعة الطريق الدائرى



اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية خلال الحملة



جانب من الحملة



خلال حملة إزالة التعديات على املاك الجولة