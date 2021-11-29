اليوم السابع
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محافظ القليوبية: إزالة 17 حالة تعد على الأرض الزراعية بالموجة 18 بقليوب

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 10:57 ص
محافظ القليوبية: إزالة 17 حالة تعد على الأرض الزراعية بالموجة 18 بقليوب اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية خلال الحملة
القليوبية إبراهيم سالم

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استكمل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال إزالات المرحلة الثالثة للموجة 18، حيث قامت المحافظة، اليوم، بشن حملة مكبرة لازالة التعديات علي الأرض الزراعية التي تم رصدها من قبل وحدة المتغيرات المكانية بعزبة خالد وحوض التربيعة التابعين لقرية بلقس التابعة لمركز ومدينة قليوب، حيث تم إزالة 17 حالة تعد علي مساحة 3570 م٢ من بينهم 4 حالات إزالة كلية ممن لم يتقدموا بطلبات تصالح وتم البناء بالمخالفة خلال الفترة القليلة الماضيه بعد غلق باب تلقي طلبات التصالح.

وأكد المحافظ،فى بيان له اليوم، أن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 18 تأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وأكد المحافظ، على إزالة جميع الحالات المخالفة الجديدة في المهد مع المتابعة والرصد اليومي للمتغيرات المكانية "غير القانونية" من جميع جهات الولاية بالتنسيق مع الوحدة المحلية، والجهات الأمنية.

ووجه محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف جهود إزالة التعديات علي أراض أملاك الدولة والأراضي الزراعية وردع المخالفين مع المتابعة الدورية للحالات التي تم إزاله التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة وتحقيق الانضباط.

وأوضح المحافظ، أنه يتم التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية، في حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة طبقًا للقانون وتحقيق الردع للمخالفين.

وتم تنفيذ الحملة بحضور كل من اللواء خالد جمال حكمدار أمن القليوبية، واللواء مروان حبيب، واللواء عمرو أبو رية مساعدي مدير أمن القليوبية، ومجدي نجاح رئيس مدينة قليوب.

جانب من حملات الازالة
جانب من حملات الازالة

 

خلال متابعة اعمال الازالة
خلال متابعة اعمال الازالة

 

متابعة ازالة التعديلات على الاراض الزراعية
متابعة ازالة التعديلات على الاراض الزراعية

 

محافظ القيوبية يتابع حملات الازالة
محافظ القيوبية يتابع حملات الازالة

 


اخبار القليوبية

حملات ازالة

ازالة التعديات على املاك الدولة

التعديات على الاراضى الزراعية

محافظة القليوبية

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