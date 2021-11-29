اليوم السابع
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الإثنين، 29 نوفمبر 2021 02:20 م
أكرم القصاص
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محافظ الفيوم يشهد مهرجان الصعيد الفنى.. لايف

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 01:21 م
محافظ الفيوم يشهد مهرجان الصعيد الفنى.. لايف مهرجان الصعيد الفنى لتشجيع السياحة
الفيوم رباب الجالى

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قدم "تلفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا لمهرجان الصعيد الفنى لتشجيع السياحة الذى انطلق من محافظة الفيوم بحضور الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ضمن مهرجان الصعيد الفنى، بحضور عدد من أعضاء مجلسى الشعب والشيوخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وجماهير الحفل.

بدأ الحفل بعدد من الفقرات الفنية والشعبية، ثم أحيا الحفل الفنان على الحجار بعدد من الأغانى المتميزة، وعلى هامش الحفل الفنى تفقد محافظ الفيوم ومرافقوه معرض الحرف اليدوية والتراثية، والذى نظمته هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظة.

يأتى مهرجان الصعيد الفنى لتشجيع السياحة ودعمها بمحافظات الصعيد، حيث بدأ بحفل فنى بالأقصر تزامنًا مع حفل افتتاح طريق الكباش بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويستمر حتى يوم 3 ديسمبر بتنظيم حفلات بمحافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط.


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محافظة الفيوم

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