محافظ الفيوم: تنفيذ مجمعات صناعية وزراعية ومدارس كروية ضمن مبادرة حياة كريمة

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أن مبادرة حياة كريمة نفذت العديد من المشروعات في قرى المحافظة، حيث تم إنشاء مجمعات صناعية وزراعية بجانب عدد من المدارس، وتنفيذ مشروعات صرف صحى وكهرباء، كما أن مشروعات حياة كريمة تنفذ على قدم وساق.

وأضاف محافظ الفيوم، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مبادرة حياة كريمة تنفذ أيضا مشروعات تنمية ثقافية، بينما مشروعات التنمية الاقتصادية فسيتم تنفيذها فى مرحلة بعد تجهيز هذه الأمور، موضحا أن بناء الانسان المكون الأساسى لحياة كرمية ويتم تنفيذه مع كل شركاء التنمية .

ولفت محافظ الفيوم، إلى أن مبادرة أصلك الطيب تم تدشينها من قبل وزارة الهجرة ووزارة التخطيط حيث يتم الاستعانة بالمصريين المتواجدين في الخارج بشكل تفاعلى وتشابكى أكثر لدعم مشروعات حياة كريمة في مصر، موضحا أنه سيتم إنشاء مدارس كروية على مستوى عالى ضمن مشروعات حياة كريمة.