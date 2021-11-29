محافظ الشرقية يشدد على تذليل العقبات أمام مشروع إنشاء طريق دائرى فاقوس

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الإستجابة والرد على الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء لتقديم خدمة أفضل للمواطنين والإرتقاء بمنظومة العمل داخل دولاب العمل الحكومي.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، كما شدد على رئيس مركز ومدينة فاقوس بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ مشروع إنشاء طريق دائرى فاقوس الجديد بطول 7 كم وبتكلفة 700 مليون جنيه، ولذى من المقرر أن ينفذ على مرحلتين المرحلة الاولى وتبدأ من البيروم وصولا للديدامون بطول 3.7 كم وبعرض 23 متر والمرحلة الثانية تبدأ من الديدامون وصولا لكوبرى السحارة العلوى بطول 3.3 م ويضم طبان خارجى مرصوف بعرض 2.5 كم وطبان داخلى مرصوف بعرض 60 سم بكل اتجاه بالإضافة الى انشاء 5 كبارى علوية و نفقين بعرض 8 م لكل منهما وذلك تنفيذا لخطة المحافظة فى خلق محاور مرورية جديدة لتخفيف حده الزحام داخل المدن .

وخلال الاجتماع أكد محافظ الشرقية على رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الانتهاء من ربط خط الصرف الصحى بعمارات الأحرار بمدينة الزقازيق بمحطة معالجة العصلوجى ، مشدداً على عدم السماح بإقامة أى مشروعات على حرم السكة الحديد داخل المدن إلا بعد التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والحصول على التراخيص المطلوبة .

وناقش المجلس التنفيذى للمحافظة الخطة الإستثمارية والموحدة للعام المالى الحالى 2021/2022، أكد المحافظ على سرعة التنفيذ ورفع معدلات الأداء للإستفادة من المبالغ المرصودة ، والإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.

من جانبه إستعرض محمد العزونى مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالى إعتمادات الخطة الإستثمارية للعام المالى 2021 / 2022 م تبلغ 735 مليون 240 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 33 مليون و 360 ألف جنيه ، تمويل ذاتى ليصبح إجمالى إستثمارات المحافظة 768 مليون و 600 ألف جنيه، وجاءت نسبة التنفيذ 33 % ، فى برامج " النقل والمواصلات، الكهرباء، تحسين البيئة ، تدعيم الوحدات المحلية، الأمن والإطفاء والمرور " وذلك لتحسين مستوى جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التنسيق مع مديرى المديريات الخدمية، بمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والإستفادة من الإعتمادات المالية المتاحة ، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

كان حضر الاجتماع بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى ، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ ، و سعد الفرماوى السكرتير العام ، واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ، والمستشار العسكرى للمحافظة ، والعقيد أحمد صبرى ممثلاً عن هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية ، والعميد أسامة غريب مدير إدارة مرور الشرقية ، والعميد محمد عدلى مدير إدارة الحماية المدنية ، و العقيد سامى إسماعيل مدير شرطة المرافق ، و العقيد محسن القلش رئيس مباحث التموين ، ومديرى المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومديرى الإدارات النوعية ، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.