محافظ أسيوط يتفقد تطوير طريق المطار والصحراوى الغربى ومدخل مدينة ناصر

أسيوط فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق مطار أسيوط الدولى والطريق الصحراوى الغربى ومدخل مدينة ناصر الجديدة وذلك للوقوف على سير الأعمال ضمن خطة المحافظة لتطوير وصيانة ورفع كفاءة شبكات الطرق بها وخلق شاريين جديدة للتنمية وجذب استثمارات جديدة وذلك تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافقه خلال الجولة محمد النمر مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم وحسنى درويش رئيس مركز مدينة أسيوط ومحمد عبدالغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط والمهندس ياسر عبدالله رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة وخالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة ومسئولى هيئة الطرق والكبارى بالمحافظة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال التشجير بطريق "أسيوط - جحدم" وتركيب البلدورات تمهيدًا لإعادة تأهيل الطريق ورصفه بالتنسيق مع الهيئة القومية للطرق كما تابع المحافظ أعمال رفع المخلفات من على جانبى طريق أسيوط – المطار الصحراوى وتركيب البلدورات واستكمال أعمال التشجير بالتنسيق مع وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة ومركز ومدينة أسيوط وتابع الأعمال التى يجرى تنفيذها بإستخدام معدات وسيارات ولوادر وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة.

كما استكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال تشجير مدخل مدينة ناصر الجديدة وطريق المطار وذلك لإظهار الشكل الجمالى للمدينة موجهًا باستمرار تنفيذ أعمال التطوير والتجميل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتحت إشراف جهاز مدينة ناصر وأشاد المحافظ بالجهذ المبذول فى أعمال تطوير ورصف الطرق بالمدينة وخلق شرايين جديدة للتنمية، لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل وحل كافة المشكلات التى قد تواجه المواطنين فى كافة القطاعات.

وأوضح محافظ أسيوط إن خطة الرصف التى يجرى تنفيذها حالياً هى أكبر خطة رصف فى تاريخ المحافظة حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات معلنًا عن متابعته المستمرة من جولاته الميدانية لأعمال الرصف وتطوير وصيانة شبكات الطرق بكافة قرى ومراكز المحافظة ومتابعة جودة الأعمال التى يجرى تنفيذها ومدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الفنية.