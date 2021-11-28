محافظ أسيوط يناقش معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصرى

أسيوط - فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة بين كافة الجهات لتوفير حياة كريمة للمواطنين بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات لافتًا إلى أن المحافظة تسابق الزمن للانتهاء من مشروعات المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أجل تقديم حياة أفضل لأهالينا بتلك القرى ليضاهي أسلوب حياة المواطنين بها نمط الحياة في المدن وعواصم المحافظات.

جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندسة فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس محمد فوزي النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس أسامة أحمد محمد مدير وحدة الرصف بالمحافظة لبحث زيادة معدلات التنفيذ والانتهاء من المرافق الأساسية بعدد من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وناقش الاجتماع آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة تطوير الريف المصري "حياة كريمة" والتي تستهدف 149 قرية و894 تابع موزعة على 7 مراكز إدارية بنطاق المحافظة منها 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" يتولى تنفيذ المشروعات بها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ومركزين في الشمال هما منفلوط وديروط يتولى تنفيذ المشروعات بهما جهاز تعمير الوادي الجديد ومركز في الجنوب هو مركز صدفا ينفذ مشروعاته جهاز تعمير جنوب الصعيد كما استعرض المحافظ بشكل تفصيلي نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للمشروعات وراجع مدى توافق الأعمال مع الجدول الزمني.

وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة تعمل على مدار الساعة لتنفيذ مشروعات تطوير الريف المصرى بالقرى المستهدفة مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها كافة الجهات المشاركة بالتعاون والتنسيق مع كافة أجهزة المحافظة لتنفيذ أسرع معدلات قياسية وإستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع على الفور نظراً لأهمية المبادرة كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً وتوفير عيشة كريمة في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده الدولة.

من جانبها أشارت السكرتير المساعد للمحافظة إلى الإهتمام البالغ الذي يوليه محافظ أسيوط ومتابعته المستمرة لأعمال المشروعات بالمبادرة الرئاسية "حياه كريمة" بنطاق المحافظة أولًا بأول مشيرة إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف تطوير شامل لكل قطاعات المرافق والخدمات بالقري المدرجة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإقامة مشروعات خدمية وتنموية لاهالينا في القري ضمن مؤكدة أن هذه المشروعات ستغير الوجه الحضاري والجمالي لأسيوط لأنه سيصبح لدينا ريف حضاري يليق بتاريخ مصر.