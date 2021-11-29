محافظة بنى سويف تنظم فعاليات البرنامج القومى "فيلم وندوة وجائزة"

بنى سويف هانى فتحى

تواصلت فعاليات البرنامج القومى (فيلم وندوة وجائزة) ، والذى تنفذه مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف بالتعاون مع الإدارة المركزية للطلائع بالوزارة تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم ،فى الفترة من 13 نوفمبر الجارى وحتى 5 ديسمبر المقبل ، فى قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بمركزى ببا وناصر، والتى تستهدف دعم وتشجيع الطلائع على الإبداع والإبتكار وبناء شخصيتهم واستغلال أوقات فراغهم بصورة إيجابية تعود بالنفع على المجتمع.

أوضح مصطفى إبراهيم وكيل وزارة الشباب والرياضة أن البرنامج القومى يشارك فيها 50 من الطلائع بمراكز شباب تلك القرى والمدربون والميسرون بالبرنامج من شباب الخريجين وطلبة الفرقة الثالثة والرابعة بالجامعات ، ويتم خلاله عرض فيديوهات بواسطة داتا شو أمام الطلائع وتبسيط المعلومات للطلائع والتى تتضمن( الكهوف ، الجبال ، الحيوانات ،الطيور النادرة ، الغابات ...) وتفاعل الطلائع مع المدربين بشكل أكثر من رائع ، واحتوت المادة الفيلمية على معلومات ثقافية وتوعوية فى المجالات المختلفة بالإضافة إلى دعم وتقوية القيم والأخلاق والمبادئ وترسيخ روح الانتماء والوطنية ثم تقام ندوة وحلقة نقاش مع الأطفال حول محاور الفيلم.

وأضاف وكيل الوزارة أنه فى ختام البرنامج يتم توزيع بعض الجوائز العينية للطلائع المتميزين من خلال أسئلة فى ختام اللقاء، موضحا أن مراكز الشباب التى تم التنفيذ خلال الفترة الماضية شملت ( دنديل ، بنى قاسم ،غياضة الغربية ،سدس ،صفط راشين ، الرياض ،طحا بوش ) ، وتستكمل اللقعاليات فى مراكز شباب ( أشمنت،طنسا ، بهيشين ).



فعاليات البرنامج القومي ( فيلم وندوة وجائزة)



مبادرة حياة كريمة