تعرف على مشروع ميكنة ديوان عام محافظة بنى سويف بالتعاون مع وزارة التخطيط

بنى سويف هانى فتحى

عقد اللواء جمال مسعود السكرتير العام لمحافظة بنى سويف اجتماعاً لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير خدمات المواطنين بالديوان العام، فى إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، وذلك بحضور اللواء محمد حميدو هندى مدير مشروع تطوير خدمات المواطنين بالمحليات الذى تنفذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأستاذة داليا فيض المشرف على المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، وعدد من مديرى الإدارات والمكاتب الرئيسية بديوان عام المحافظة

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الحالى لتشغيل المركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة ومشروع ميكنة الديوان العام فى المرحلة الأولى والتى تشمل 17 إدارة ومكتباً رئيسياً، حيث تم تركيب خطوط الربط وحصر الكم المتراكم من البيانات الخاصة بكل منها ،ومراجعة موقف البرنامج التدريبى للعاملين بإدارات ومكاتب المرحلة الأولى، "الذين تم تدريبهم بمعرفة مهندسى وزارة التخطيط" على كيفية التعامل مع المواطنين، وسرعة إنهاء طلباتهم بسهولة ويسر وتقديم خدمة متميزة وسريعة للمواطن، مع سرعة استرجاع المعلومات والحفاظ على سرية البيانات، وتحقيق الترابط بين جهات العمل المختلفة من خلال الشبكة المحلية.

وأشار السكرتير العام على توجيهات المحافظ "د.محمد هانى غنيم "بسرعة تجهيز الكم المتراكم من الملفات الخاصة بكل إدارة، مع تكليف مديرى الإدارات بالمتابعة المستمرة للمنظومة للإطلاع على تقارير ومؤشرات الإداء الموجودة بالتطبيق لقياس مدى كفاءة وفعالية عمل الإدارة، مشيراً إلى أن تنفيذ مشروع ميكنة الأعمال والأنشطة التنفيذية بديوان عام المحافظة، يهدف إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة لمتلقى الخدمات من المواطنين من خلال إحداث نقلة نوعية فى أسلوب تقديم الخدمات بشكل حضارى ومتطور فى إطار خطة برنامج تطوير الخدمات الحكومية ضمن خطة الدولة للإصلاح الإدارى وتحسين أداء الهيئات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.