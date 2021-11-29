لو بتعانى من مشاكل فى المعدة.. أطعمة للتغلب على الغثيان أبرزها الزنجبيل

كتبت إيناس البنا

عندما تشعر بالغثيان أو تعاني من آلام في المعدة، يجب أن تتناول الطعام كل ساعتين، يمكن أن يساعد تناول كميات صغيرة بشكل متكرر في إدخال القليل من الطعام في المرة الواحدة إلى نظامك."

ووفقا لتقرير موقع " healthline"، هناك بعض الأطعمة التي تساعد على التغلب على الغثيان

الزنجبيل:



تشتهر هذه التوابل بتأثيراتها المضادة للغثيان، شاي الزنجبيل مفيد في التغلب على مشاكل المعدة يمكنك أيضًا تجربة الزنجبيل المتبلور، وهو أكثر نعومة ومضغًا ومغطى قليلًا بالسكر.

يمكن أن يؤدي اضطراب المعدة إلى الشعور بآلام وغثيان وتشنجات ودوار، ويمكن أن يساعد شاي الزنجبيل فى الشعور بالراحة لجسمك بالكامل، ما عليك سوى غلي كوب من الماء مع بعض الزنجبيل المبشور وأضف إليه الليمون أو العسل، يمكن لشاي الزنجبيل أن يعالج الغثيان على الفور ويهدئ الأمعاء المتهيجة، خاصة أن للزنجبيل خصائص مضادة للالتهابات وللبكتيريا والتي تعمل بشكل رائع على علاج اضطراب المعدة.

الأطعمة الجافة:



جرب قضم بضع قطع من الأطعمة الجافة كل ساعتين عندما تقاوم الغثيان، جرب تناول بعض المعجنات أو جرب بعض الحبوب الجافة أو الخبز المحمص أو البسكويت العادي مثل الملح.

الأطعمة الباردة..

عندما تكون مريضاً يمكن أن يفقد حاسة الشم أو يمكن لبعض الروائح أن تسبب الغثيان (خاصة أثناء الحمل)، المرض يجعل حاسة الشم حادة، لذا فأن تناول جيلي أو آيس كريم أو فواكه مجمدة أو زبادي أو مصاصات مجمدة او حتى مص مكعب ثلج طريقة جيدة لتجديد السوائل.