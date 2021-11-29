للوقاية من الأمراض المزمنة والوراثية.. تناول هذه الأطعمة والمشروبات

كتبت مروة هريدى

الطعام الذي تتناوله لا يرضي ذوقك فحسب، بل يغذي جسمك أيضًا ويساعد النظام الداخلي على العمل بكفاءة، ويقوم بإصلاح الحمض النووي التالف، ويزيد من كفاءة الأعضاء، ويحسن مزاجك ويقلل من التوتر، وفقًا لخبراء الصحة يمكن للطعام الذي نتناوله أن يمنع من الإصابة بالأمراض المزمنة والوراثية عن طريق إصلاح الأعضاء الداخلية والحفاظ على صحة الحمض النووي.

من المعروف أن الحمض النووي يمكنه إصلاح نفسه، لكن الطعام الذي نتناوله يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب وتحسين المناعة التي تدعم الصحة العامة، وفيما يلي 5 أطعمة خارقة اقترحها الخبراء والتي يجب على الشخص أن يأكلها من أجل صحة الحمض النووي وإصلاح الأعضاء، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف أنديا".

الكركم

تتمتع التوابل الصفراء المستخدمة في كل مطبخ تقريبًا بالعديد من الفوائد الصحية، وذلك بفضل المركبات الموجودة فيه، حيث يحتوي الكركم على مركب نشط يسمى الكركمين له خصائص مضادة للالتهابات وللأكسدة، وهو فعال في علاج الأمراض المتعلقة بالجلد والقلب والمفاصل والأعضاء الأخرى.

يمكن أن يؤدي تضمين الكركم في النظام الغذائي أيضًا إلى الوقاية من السرطان ومرض الزهايمر والاكتئاب والتهاب المفاصل، لذلك أضف الكركم العضوي إلى نظامك الغذائي وتناول حليب الكركم في الليل قبل النوم.

الرمان

الرمان من أصح الأطعمة التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي للبقاء بصحة جيدة ولياقة، الفاكهة الحمراء غنية بفيتامين C، والحديد، وأحماض أوميجا 3 الدهنية، والفولات، والبوتاسيوم، وفيتامين ك.

وبصرف النظر عن هذا، فإن الخصائص المضادة للشيخوخة فى الرمان يمكن أن تساعد في تحسين حالة الجلد وتقليل علامات الشيخوخة.

الشاي أخضر

الشاي الأخضر ليس مجرد مشروب منعش ومرطب، فهو غني بالبوليفينول وهى مركبات طبيعية يمكن أن تساعدك في محاربة العديد من الأمراض مثل الالتهاب والسرطان، ويمكن أن يساعد شرب الشاي الأخضر أيضًا على زيادة معدل التمثيل الغذائي والمساعدة في حرق الدهون، حيث أن تناوله بانتظام يساعد في تقليل تكوين الجذور الحرة وحماية الخلايا من التلف الجذري.

زيت جوز الهند الطازج

سواء اخترت تطبيقه موضعيًا أو طهي الطعام به، يمكن أن يفيدك زيت جوز الهند في كلا الاتجاهين، لما له من خصائص مضادة للميكروبات والأكسدة التى تعمل على تحسين حالة الجلد وصحة الفم وحماية الجسم من الأمراض المزمنة وتساعدك على التخلص من الكيلوجرامات الزائدة، ويعتبر زيت جوز الهند مصدرًا رائعًا للطاقة ويمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

المشروم (عيش الغراب)

المشروم من الخضروات الرائعة التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي لتعيش حياة أطول وصحية، كما أنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالبروتينات والألياف وفيتامين د والحديد والسيلينيوم ومضادات الأكسدة، يمكن أن يساعد تضمين المشروم في النظام الغذائي في تقليل مخاطر الإصابة بحالات صحية خطيرة، مثل مرض الزهايمر وأمراض القلب والسرطان والسكري.



الرمان



المشروم