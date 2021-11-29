كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بعيد القديس سابا 4 ديسمبر

كتب ـ محمد الأحمدى

أعلنت كنيسة الروم الأرثوذكس أن البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، سيترأس القداس الإلهى بعيد القديس سابا والقديس نيقولاوس 2021.

ومن المقرر أن يكون عيد القديس سابا في دير القديس سابا البطريركي بالإسكندرية يوم السبت 4 ديسمبر، وتكون صلاة غروب العيد الساعة 6 مساء برئاسة البطريرك .

ويوم الأحد 5 ديسمبر يقام القداس الإلهي الساعة 8.30 صباحًا برئاسة البطريرك وعيد القديس نيقولاوس في كاتدرائية القديس نيقولاوس في المقر البطريركي بالقاهرة يوم الأحد 5 ديسمبر صلاة غروب العيد الساعة 6 مساء برئاسة صاحب الغبطة، ويكون يوم الأثنين 6 ديسمبر القداس الإلهي الساعة 8.30 صباحًا.