بطريرك الروم الأرثوذكس يحتفل بعيد دخول العذراء مريم للهيكل بجنوب أفريقيا

كتب: محمد الأحمدى

ترأس البابا ثيودروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، القداس الإلهى فى كنيسة العذراء مريم بمنطقة Pantanassa فى جوهانسبرج بمشاركة المتروبوليت دماسكينوس مطران جوهانسبرج وبروتيريا.

وحضر القداس الإلهى المفوض السامي لجمهورية قبرص/ Antonis Mandritis ومفوض السفارة اليونانية/ Stefanos Ioannidis والقنصل العام لليونان ف جوهانسبرج / Ioannis Chatzadonakis.

وأشار بطريرك الروم الأرثوذكس فى كلمته إلى الجائحة المهلكة، مؤكدًا أن غياب الأحباء فى الأشهر الأخيرة يعتبر ظاهرة حزينة ، ولكن يجب أن يسود نفوسنا الأمل والإيمان بأننا بعون الله سوف ننجح بالقضاء عليها".

وفى النهاية، كرم البطريرك الرئيس التنفيذي لشركة Aspen المتخصصة فى تصنيع الأدوية واللقاحات المضادة للفيروسات، والعميد الأعلى للقديس مرقص للمساعدة التى قدمها لرفاقه من البشر للتعامل مع فيروس كورونا.

وبعد ذلك حضر البابا ثيودروس مائدة عشاء أقامتها الرعية اليونانية على شرفه، برفقة المتروبوليت دماسكينوس مطران جوهانسبرج وبروتيريا، ورحب رئيس الرعية بغبطته بكلمات دافئة.

وأعرب البطريرك عن سعادته بقربه من رعيته اليونانية فى جوهانسبرج وعن فخره بمشاهدة أطفال الشتات اليونانيين وهم يرقصون الرقصات اليونانية التقليدية بمثل هذه الحماسة.



بطريرك الروم الأرثوذكس خلال الاحتفال



بطريرك الروم الأرثوذكس



جانب من الاحتفال