كلية الفنون الجميلة بالأقصر تستعد لليوبيل الفضى بمناسبة مرور 25 سنة على إنشائها

الأقصر – أحمد مرعى

اجتمع الدكتور أحمد محيى حمزة عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، مع وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس، وذلك لبحث التجهيزات اللازمة مع فريق الإعداد لإحتفالية اليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عاما على إنشاء الكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر.

وتمت مناقشة التجهيزات والإستعدادات لليوبيل الفضي للكلية، عبر مجموعة من رجال المجتمع المدني الداعمين للإحتفالية منهم الدكتور محمد رمضان، ومحمد عباس مدير مكتبة مصر العامة، وحسين القباحي مدير بيت الشعر، وحجاج سلامة، والمهندس هارون أحمد بكر، وقد تم مناقشة برنامج الاحتفالية وسبل تنفيذه والتأكيد على دور الكلية في خدمة المجتمع المدني في الأقصر وصعيد مصر بشكل عام.

وكانت قد شاركت جامعة الأقصر تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، في الاحتفالية العالمية لإعادة إحياء طريق الكباش التي شهدتها المحافظة مساء الخميس الماضي، تحت أشراف كل من الدكتور قرشي سعدي، والدكتور محمود الجبلاوي، والدكتورة إيمان رجب، حيث قال الدكتور قرشي سعدي، إن 60 طالبا وطالبة شاركوا في الحفل عبر حمل 3 محفات ترمز للثالوث المقدس، بملابس فرعونية ويتقدمهم حاملو البيارق، خروجا من قدس الأقداس عبر الصرح الأول للمعبد، وصولًا لتماثيل أبوالهول، بداية طريق الكباش.

وأعرب الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، عن فخره واعتزازه بهذا الحدث القومي والتاريخي المشرف، الذي أظهر للعالم قدر الحضارة المصرية الأصيلة وعظمة مدينة الأقصر مما جعل منها وجهة سياحية فريدة، كما أبدى استعداد جامعة الأقصر لبذل المزيد والمزيد من أجل الوطن الغالي، مؤكدا أن مشاركة كليات جامعة الأقصر تؤكد على الدعم الكامل للمشروعات القومية للدولة وللحركة الفنية المصرية التي تعمل على رفع الذوق الفني وإظهار المشاريع القومية فى أبهى صورة.

وأشار الدكتور محمود الجبلاوي، إلى أن مشاركة طلاب الجامعة في احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر، يعد حدثا تاريخيا يضاف لتاريخ جامعة الأقصر الوليدة، بحضور الرئيس السيسي، وسفراء الدول والشخصيات العالمية، وأكدت الدكتورة إيمان رجب، أن طلاب جامعة الأقصر يشاركون باستمرار في الفعاليات القومية، التي تتم في المحافظة، راسمين صورة مشرفة تليق بالجامعة تحت رعاية ودعم رئيس الجامعة.



الفنون الجميلة بالأقصر تستعد لليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 سنة



الكلية تستعد لليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 سنة على إنشاؤها