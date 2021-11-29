اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 نوفمبر 2021 02:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

كلية الفنون الجميلة بالأقصر تستعد لليوبيل الفضى بمناسبة مرور 25 سنة على إنشائها

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 02:11 م
كلية الفنون الجميلة بالأقصر تستعد لليوبيل الفضى بمناسبة مرور 25 سنة على إنشائها كلية الفنون الجميلة بالأقصر تستعد لليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 سنة على إنشاؤها
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اجتمع الدكتور أحمد محيى حمزة عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، مع وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس، وذلك لبحث التجهيزات اللازمة مع فريق الإعداد لإحتفالية اليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عاما على إنشاء الكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر.

وتمت مناقشة التجهيزات والإستعدادات لليوبيل الفضي للكلية، عبر مجموعة من رجال المجتمع المدني الداعمين للإحتفالية منهم الدكتور محمد رمضان، ومحمد عباس مدير مكتبة مصر العامة، وحسين القباحي مدير بيت الشعر، وحجاج سلامة، والمهندس هارون أحمد بكر، وقد تم مناقشة برنامج الاحتفالية وسبل تنفيذه والتأكيد على دور الكلية في خدمة المجتمع المدني في الأقصر وصعيد مصر بشكل عام.

وكانت قد شاركت جامعة الأقصر تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، في الاحتفالية العالمية لإعادة إحياء طريق الكباش التي شهدتها المحافظة مساء الخميس الماضي، تحت أشراف كل من الدكتور قرشي سعدي، والدكتور محمود الجبلاوي، والدكتورة إيمان رجب، حيث قال الدكتور قرشي سعدي، إن 60 طالبا وطالبة شاركوا في الحفل عبر حمل 3 محفات ترمز للثالوث المقدس، بملابس فرعونية ويتقدمهم حاملو البيارق، خروجا من قدس الأقداس عبر الصرح الأول للمعبد، وصولًا لتماثيل أبوالهول، بداية طريق الكباش.

وأعرب الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، عن فخره واعتزازه بهذا الحدث القومي والتاريخي المشرف، الذي أظهر للعالم قدر الحضارة المصرية الأصيلة وعظمة مدينة الأقصر مما جعل منها وجهة سياحية فريدة، كما أبدى استعداد جامعة الأقصر لبذل المزيد والمزيد من أجل الوطن الغالي، مؤكدا أن مشاركة كليات جامعة الأقصر تؤكد على الدعم الكامل للمشروعات القومية للدولة وللحركة الفنية المصرية التي تعمل على رفع الذوق الفني وإظهار المشاريع القومية فى أبهى صورة.

وأشار الدكتور محمود الجبلاوي، إلى أن مشاركة طلاب الجامعة في احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر، يعد حدثا تاريخيا يضاف لتاريخ جامعة الأقصر الوليدة، بحضور الرئيس السيسي، وسفراء الدول والشخصيات العالمية، وأكدت الدكتورة إيمان رجب، أن طلاب جامعة الأقصر يشاركون باستمرار في الفعاليات القومية، التي تتم في المحافظة، راسمين صورة مشرفة تليق بالجامعة تحت رعاية ودعم رئيس الجامعة.

الفنون الجميلة بالأقصر تستعد لليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 سنة
الفنون الجميلة بالأقصر تستعد لليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 سنة

 

الكلية تستعد لليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 سنة على إنشاؤها
الكلية تستعد لليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 سنة على إنشاؤها

 

كلية الفنون الجميلة بالأقصر تستعد لليوبيل الفضي
كلية الفنون الجميلة بالأقصر تستعد لليوبيل الفضي

 


الاقصر

جامعة الاقصر

كلية الفنون الجميلة

اخبار اليوم

اليوبيل الفضى لفنون جميلة الاقصر

اخبار المحافظات

مرور 25 سنة على كلية الفنون الجميلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جامعة الأقصر تكشف تفاصيل المشاركة بـ60 طالبا فى احتفالية طريق الكباش.. صور

السبت، 27 نوفمبر 2021 12:18 م

رئيس جامعة الأقصر يترأس الاجتماع الدورى لمجلس الدراسات العليا ومجلس شئون التعليم

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 10:00 م

رئيس جامعة الأقصر يجتمع برؤساء اللجان التنظيمية لبطولة كرة القدم الخماسية للجامعات

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 04:52 م

رئيس جامعة الأقصر يجتمع بوفد اللجنة المنظمة لبطولة كرة القدم الخماسية 18 ديسمبر

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 04:43 م

ندوة دينية تثقيفية بالتعاون مع الأزهر الشريف لطلبة كليات جامعة الأقصر

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 11:52 ص

جامعة الأقصر تواصل تقديم ورش عمل بالكليات للتوعية بقانون فصل المتعاطين للمخدرات.. صور

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 10:56 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة