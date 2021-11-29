كبير مستشارى الصحة بالبيت الأبيض: جمع معلومات عن "أوميكرون" يحتاج أسبوعين

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الاثنين، أن فاوتشي أشار إلى أن اللقاحات المتوفرة حاليا توفر قدرًا من الوقاية من الإصابات الشديدة بالفيروس، وذلك حسب بيان للبيت الأبيض.

وكان فاوتشي قد أعلن أمس الأحد أنه يتعين على المواطنين الاستعداد لفعل أي شيء وكل شيء في سبيل مواجهة تفشي أوميكرون، السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).