اليوم السابع
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أكرم القصاص
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كبير مستشارى الصحة بالبيت الأبيض: جمع معلومات عن "أوميكرون" يحتاج أسبوعين

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 08:10 ص
كبير مستشارى الصحة بالبيت الأبيض: جمع معلومات عن "أوميكرون" يحتاج أسبوعين كبير مستشارى الصحة بالبيت الأبيض أنتونى فاوتشى
أ.ش.أ

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أبلغ كبير مستشاري الصحة بالبيت الأبيض أنتوني فاوتشي الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن جمع المزيد من المعلومات عن انتقال وخصائص متحور "أوميكرون" سيستغرق نحو أسبوعين آخرين.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الاثنين، أن فاوتشي أشار إلى أن اللقاحات المتوفرة حاليا توفر قدرًا من الوقاية من الإصابات الشديدة بالفيروس، وذلك حسب بيان للبيت الأبيض.

وكان فاوتشي قد أعلن أمس الأحد أنه يتعين على المواطنين الاستعداد لفعل أي شيء وكل شيء في سبيل مواجهة تفشي أوميكرون، السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

 


جو بايدن

البيت الأبيض

أنتونى فاوتشى

أوميكرون

كورونا

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