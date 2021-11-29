فاينانشيال تايمز: دول العالم تتسابق لاحتواء أوميكرون مع رصد المزيد من الحالات

كتبت رباب فتحى - وكالات

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية فى عددها الصادر اليوم، الاثنين، أن دول العالم تتسابق حاليًا لاحتواء متغير "أوميكرون" الجديد، والمُتحور عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" للحد من انتشاره لاسيما فى ضوء رصد المزيد من حالات الإصابة به فى أماكن عديدة.

وقالت الصحيفة -فى سياق تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي- إن المملكة المتحدة أعلنت يوم أمس عن حالة ثالثة بالمتغير فضلا عن التعامل مع العشرات كحالات مشتبه بها، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر للفاينانشيال تايمز.

كما فرضت الحكومة البريطانية ارتداء الأقنعة إلزاميا داخل المتاجر ووسائل النقل العام، وسيُطلب من الأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل "البى سى آر" فى غضون يومين من وصولهم والعزل الذاتى حتى يحصلوا على نتيجة سلبية.

وفى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية، صدرت قرارات بتقييد السفر أو فرض الحجر الصحى على الأفراد الذين يسافرون من وإلى جنوب إفريقيا، بينما أشارت دول أخرى، مثل سنغافورة والهند، إلى دراسة فرض القيود. كما فرضت سويسرا قيودًا على السفر إلى دول غير أفريقية حيث تم اكتشاف حالات إصابة بالمتغير الجديد.

وأصبحت إسرائيل أول دولة تغلق حدودها أمام الأجانب بعد تأكيد حالة واحدة والاشتباه فى عدد آخر. وسيُجبر المسافرون العائدون على الحجر الصحى، وسوف يخضعون لمراقبة الجيش ووكالة المخابرات المحلية الشين بيت //بحسب الصحيفة، التى نقلت عن رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت، قوله:" لقد سئم الجميع الحياة فى ظل فيروس كورونا. وأنا أسمع ما يقوله الناس لي: لقد خرجنا للتو من سلالة دلتا والآن وصلت سلالة جديدة؟ ليس الأمر سهلًا ولكنه حقيقة".

وفى جنوب أفريقيا، دعا الرئيس سيريل رامافوزا، الدول التى فرضت قيودا ضد بلاده إلى الإنهاء الفورى لحظر السفر "غير المبرر تمامًا" /على حد قوله/ بسبب متغير أوميكرون، الذى تم اكتشافه لأول مرة فى بوتسوانا وجنوب إفريقيا.

وقال رامافوزا فى بيان متلفز يوم أمس:" لا يوجد أى مبرر علمى على الإطلاق للإبقاء على هذه القيود"، معربا عن "احباط بلاده للغاية" من تصرفات المملكة المتحدة وغيرها. وأضاف: أن القيود تمثل "تمييزا بشكل غير عادل" ضد الجنوب الأفريقى عندما يجب أن يكون أوميكرون بمثابة دعوة للاستيقاظ لإنهاء عدم المساواة بشأن امتلاك أفريقيا اللقاحات مقارنة بالدول الغنية. فى الوقت نفسه، أكد قادة الأعمال فى جنوب أفريقيا، فى تصريحات خاصة للصحيفة، أن حظر السفر سيخنق الاقتصاد الأكثر تصنيعًا فى إفريقيا.

من جانبه، قال أنتونى فاوتشى، كبير المستشارين الطبيين فى الولايات المتحدة، أن الطفرات المتغيرة من الفيروس لاتزال مزعجة. وأوميكرون لديه القدرة على الانتقال بسرعة، وهذا هو الشيء الذى يجعلنا نشعر بالقلق الآن، محذرا من أن الولايات المتحدة لن تقضى "بالتأكيد" على كوفيد-19 على المدى الطويل، ولكن "فى متناول أيدينا" التعايش مع الفيروس إذا "تم تطعيم الغالبية العظمى من السكان"، وأضاف أن البديل الجديد يمكن أن يكون موجودًا بالفعل فى الولايات المتحدة.

وفى هولندا، قال وزير الصحة هوجو دى جونج أن بلاده رصدت 13 حالة إصابة بأوميكرون بين 61 راكبًا ثبتت إصابتهم بالفيروس فى رحلتين من جنوب إفريقيا إلى أمستردام يوم الجمعة الماضى، وتم عزل جميع الركاب الموجودين فى الحجر الصحى فى الفنادق لمدة سبعة أيام.