ضبط 275 مخبزا مخالفا في حملات رقابية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1191) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (275 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (10٫100طن – 228 بطاقة ورغيف، وضبط (42 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (70٫840 طن – 8756 عبوة – 128قطعة). ،وضبط (21 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (2٫477 طن – 108 عبوة)، وضبط (14 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (14٫710 طن – 50150 عبوة – 36761 قطعة – 2100 لتر)، وضبط (26 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (23500 لتر – 1140 إسطوانة).