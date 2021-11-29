اليوم السابع
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ضبط 275 مخبزا مخالفا في حملات رقابية

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 12:22 م
ضبط 275 مخبزا مخالفا في حملات رقابية مخبز- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).
 
أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1191) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (275 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (10٫100طن – 228 بطاقة ورغيف، وضبط (42 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (70٫840 طن – 8756 عبوة – 128قطعة). ،وضبط (21 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (2٫477 طن – 108 عبوة)، وضبط (14 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (14٫710 طن – 50150 عبوة – 36761 قطعة – 2100 لتر)، وضبط (26 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (23500 لتر – 1140 إسطوانة).
 

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