اليوم السابع
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ضبط شخص يزور شهادات تطعيم كورونا في الدقهلية

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 12:15 م
ضبط شخص يزور شهادات تطعيم كورونا في الدقهلية مستندات مزورة - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "شريك بإحدى المطابع"، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير الأختام والمحررات الرسمية والعرفية وترويجها على عملائه راغبى الحصول عليها، ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق القانونية متخذاً من المطبعة المملوكة له والكائنة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية وكراً لمزاولة نشاطه المؤثم.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبتفتيش مقر المطبعة المشار إليها تم العثور على (4 أختام خشبية لشعار الجمهورية مقلدة لعدة جهات حكومية – 3 أكلاشيهات لعدة جهات حكومية – 2488 شهادة تطعيم لقاح فيروس كورونا خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية خالية البيانات ومعدة للتزوير –عدد من الأدوات المستخدمة فى اصطناع الأختام المزورة – مجموعة من المستندات خالية البيانات والمعدة للتزوير والمنسوب صدورها لعدة جهات حكومية – 66 ورقة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مزور منسوب صدورها لعدة جهات حكومية – 3 هواتف محمولة)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أقر بقيامه بتقليد وتزوير أختام شعار الجمهورية، وأنه يستخدمها فى اصطناع وتزوير المحررات الرسمية والعرفية ومهرها بأختام شعار الجمهورية المقلدة وترويجها على عملائه من راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتقاضاها نظير ذلك .


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