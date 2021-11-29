شكوى من انتشار مياه الصرف الصحى فى قرية فنارة بالإسماعيلية.. والمحافظ يرد

كتبت: شيماء حمدى - الإسماعيلية السيد فلاح

أرسل القارئ محمد رمضان وهبه قرية فنارة مركز فايد من محافظة الإسماعيلية، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، بسبب سوء الصرف الصحى وانتشار مياه الصرف في الشوارع، فضلا عن انتشار الرائحة الكريهة والخوف من العدوى.

من جانبه قال اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنه تم وضع خطة زمنية لحل أزمة مشكلات المياه الجوفية والسطحية بقرية فنارة، التابعة لمركز ومدينة فايد، بعد أن تم مناقشة تقرير اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام للمحافظة لتحديد الأسباب بشكل دقيق، ووضع أفضل الحلول وانسبها للبدء فورًا في التنفيذ.

وأكد محافظ الإسماعيلية أنه استمع لمقترحات حل المشكلة من كافة الجهات المعنية، سواء الحلول العاجلة والتي تمثلت في تنظيف وتطهير المطابق الخاصة بشبكة الصرف الصحي بمحطة الرفع الرئيسية، بإجمالي 57 مطبق بطول 2.5كم، عن طريق الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة المقاولات المنفذة للمشروع خلال شهر من تاريخه، بجانب استلام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية وتشغيلها خلال شهر من تاريخه والبدء فورًا في عمل الوصلات المنزلية للشبكة الداخلية.

كذلك تم الاتفاق على الدفع بـ 5 سيارات شفط مياه للعمل بقرية فنارة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بواقع سيارتين من مركز ومدينة فايد، وسيارتين من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بجانب سيارة سعة 20 متر مكعب تابعة لمديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.

بالإضافة لقيام مديرية الري والموارد المائية والصرف الزراعي بتطهير مصرف الملاريا، وفتح كافة وصلاته الفرعية، والانتهاء من كافة الأعمال خلال 72 ساعة.

كما قرر محافظ الإسماعيلية أن يعقد اجتماعًا كل ثلاثة أيام لمناقشة مشكلة المياه الجوفية والسطحية بقرية فنارة، لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال، ومتابعة معدلات الإنجاز، والتشاور حول أي معوقات تظهر أولًا بأول.



الصرف الصحى



الصرف الصحى

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

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