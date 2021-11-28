مياه القناة تواصل تطهير الخزانات لتحقيق معايير الجودة .. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، خطتها الدورية لغسيل وتطهير وتعقيم مروقات محطات المياه المرشحة والخزانات الأرضية، في اطار سعيها الدائم لتحقيق معايير الجودة الكاملة للمياه المقدمة للمواطنين بالتنسيق مع وزارة الصحة، والتي تعتمد على أحدث الأساليب العلمية الممكنة بما يضمن جودة المياه المنتجة من المحطات.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، في بيان له، إنه فى ضوء المتابعة المستمرة من قطاع المعامل والجودة بإشراف الدكتور محمد عبد الحميد، رئيس قطاع المعامل والجودة بالشركة وبالتنسيق مع المهندس محمود حسونة، مدير منطقة القصاصين، تم الانتهاء من تنظيف وتطهير بيارات الدخول والمروقات وضبط غسيل المرشحات بمجمع مياه القصاصين والتي تبلغ طاقتها التصميمية 8000 متر مكعب/يوم، لخدمة مدينة القصاصين والمحسمة القديمة، حيث تم تشغيل القلابات البطيئة لضبط عمل المروقات بالمحطات، وذلك جنبًا إلى جنب مع خطة الغسيل الدورية والاستثنائية للشبكات والخزانات، إيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف لكل مواطن بمحافظات القناة.

وأكد رئيس شركة مياه القناة، أن عملية غسيل وتطهير وتعقيم المروق بكل محطة تتم تحت إشراف مسئول المعمل الكميائي بالمحطة بالتنسيق مع مسئول وزارة الصحة والتي تتم بدورها عن طريق تفريغ المروقات من المياه وإزالة الرواسب وتعقيم المروقات ضمانًا لجودة المياه المنتجة.

مياه القناة تواصل تطهير الخزانات

تطهير الخزانات

تطهير خزانات المياه

مياه القناة تواصل تطهير الخزانات