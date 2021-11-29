شبورة مائية كثيفة وطقس معتدل على مدن محافظة دمياط.. لايف

دمياط ـ معتز الشربينى

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا بعنوان شبورة مائية كثيفة وطقس معتدل على مدن محافظة دمياط، حيث شهدت أغلب المدن استقرارا ملحوظا فى حالة الطقس على مدار عدة أيام، وظهرت الشمس مشرقة أغلب أوقات النهار ولا توجد سحب بالسماء، وظهرت شبورة مائية كثيفة على أغلب الطرق الزراعية والمسطحات المائية تنكشف تدريجيا مع ساعات النهار.

سجلت درجة الحرارة صباح اليوم 20 درجة تتزايد مع ساعات النهار لتصل إلى 29 درجة، وحالة الجو تسمح بكافة الأعمال الصناعية والتجارية وكذلك حركة الشحن والتفريغ بميناء دمياط، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14601 طن، حركة الوارد من البضائع العامة 40553 طنا وعدد الحاويات الواردة 213 حاوية بضائع.