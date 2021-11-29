اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 نوفمبر 2021 03:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

شاهد.. لحظة ضبط عامل مطعم بالقاهرة يصور سيدات بالحمام بكاميرا سرية

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 03:10 م
شاهد.. لحظة ضبط عامل مطعم بالقاهرة يصور سيدات بالحمام بكاميرا سرية ضبط عامل مطعم يصور سيدات بكاميرا سرية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" فيديو يوثق لحظة نجاح أجهزة الأمن فى ضبط عامل بأحد المطاعم بالقاهرة لقيامه بتصوير السيدات المترددين على المطعم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشأن شكوى داخل إحدى المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.
 
 
بالانتقال والفحص تم التقابل مع طرف أول (أحد الأشخاص وزوجته – مقيمان بمحافظة الإسكندرية) طرف ثانى (مدير المطعم وعامل به)، وقرر الطرف الأول بتضرره من الطرف الثانى، بسبب قيام العامل المشار إليه بوضع هاتفه المحمول أعلى سقف دورة مياه السيدات بالمطعم "فى وضع تسجيل الفيديو – لتصوير السيدات".
 
بمواجهة الطرف الثانى، اعترف العامل المشار إليه بارتكاب الواقعة وضبط بحوزته الهاتف المحمول، وبفحصه تبين احتواؤه على عدد (3) مقاطع فيديو بذات المضمون.

تصوير سيدات

متهم بتصوير السيدات

فيديو القبض على المتهم بتصوير السيدات

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة