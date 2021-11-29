سياسى هندى ميت يفوز بالانتخابات فى قريته.. اعرف الحكاية

ريهام عبد الله

فى واقعة غريبة، كشفت وسائل إعلام هندية، عن فوز مرشح سياسى هندى ميت فى الانتخابات المحلية فى إحدى القرى التابعة لولاية بيهار، الجمعة الماضية، وقالت قناة "NDTV" الهندية أن سكان القرية الهندية قاموا بالتصويت لصالح المرشح المتوفى، وذلك من أجل تحقيق وصيته الأخيرة قبل وفاته.

وكشف الإعلام الهندى أنه بعد إغلاق صناديق الاقتراع واحتساب الأصوات تبين أن المرشح سوهان مورمو فاز بأغلبية الأصوات في الانتخابات المحلية في بلدته، وبعد التحقيقات التي قامت بها السلطات المحلية تبين أن المرشح الفائز ميت منذ أكثر من شهرين، وقالت أسرته: "الفوز بالانتخابات كان أمنيته الأخيرة، وصوت أهل القرية لصالحه لتكريمه"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وقال المتحدث باسم السلطات المحلية إنه سيتعين إجراء انتخابات جديدة.

وفى سياق آخر، قام رجل هندى ببناء منزل نسخة طبق الأصل، من تاج محل الشهير، وقدمه هدية لزوجته، وصنع الرجل لزوجته منزلا فخما، شبيها بتاج محل، فى ولاية ماديا براديش، وهو شبيه بالمنزل الشهير الذى صنعه شاه جهان كرمز للحب من أجل زوجته "تاج محل".

أناند تشوكس الزوج الهندى صاحب الفكرة، دائما ما يتساءل عن فكرة بناء تاج محل وسبب بنائه في مدينته، ودفعه هذا الفكر لفعل الشيء نفسه، فقام بتشييد منزل هدية لزوجته مانجوشا، مكونا من 4 غرف نوم هو نسخة طبق الأصل من تاج محل الحقيقى، وفقا لموقع RT.

ومن جهته أوضح المهندس الذى قام ببنائه، أن المنزل الشبيه بتاج محل استغرق أكثر من ثلاث سنوات وواجه العديد من التحديات في البناء.

ويبلغ ارتفاع قبة المنزل 29 قدما وتتضمن أبراجا تشبه تاج محل، بالإضافة إلى ذلك، تم صنع أرضية هذا المنزل المقلد من "Makrana" في ولاية راجاستان، في حين تم تجهيز الأثاث من قبل الحرفيين في مومباى.