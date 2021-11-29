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سياسة واقتصاد القاهرة تطلق الملتقى التوظيفى لتأهيل الطلاب وربطهم بسوق العمل

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 10:42 ص
سياسة واقتصاد القاهرة تطلق الملتقى التوظيفى لتأهيل الطلاب وربطهم بسوق العمل الملتقى التوظيفى الـ 22 لتأهيل الطلاب وربطهم بسوق العمل
كتب ــ محمد صبحى

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أطلقت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة  المتلقى التوظيفى السنوى الـ 22 لتأهيل الطلاب والخريجين، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ومحمد أبو العينين وكيل مجلس النواب وخالد شرف مساعد وزير التموين.
 
وقال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الملتقى بدأ منذ عام  1996 لدعم الشباب وبناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم فى ضوء الخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030 للحد من البطالة، وتوفير شباب قادر على المنافسة فى سوق العمل.
 
وأضاف الدكتور السعيد، أن هذا المؤتمر يتزامن مع حصول الكلية على شهادة الأيزو وجائزة مصر للتميز الحكومى كثانى أفضل كلية بين كليات الجمهورية، وهو ما يضفى قيمة خاصة لتعاون الكلية، ويهدف الملتقى لربط الجامعة بسوق العمل وإتاحة الفرصة للطلاب لإجراء مقابلات شخصية والحصول على فرص للتأهيل والتدريب وتعريف الطلاب بمتطلبات شوق العمل المحلى والدولى .
 
 

سياسة واقتصاد

ملتقى توظيفى

الخشت

جامعة القاهرة

اخبار مصرية

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