سوريا: مقتل طفلين فى انفجار قنبلة بريف حلب الشمالى

وذكرت عن مصادر محلية أن قنبلة يدوية انفجرت في طفلين بالقرب من أحد مقرات التنظيمات الإرهابية في قرية الحلونجي التابعة لمدينة جرابلس أقصى الريف الشمالي؛ ما أدى إلى مقتلهما على الفور.

وكانت مصادر محلية سورية قد أفادت أمس الأحد، بمقتل امرأتين وطفلين وإصابة مدنيين اثنين بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة منبج بريف حلب الشمالي التي تنتشر فيها قوات سوريا الديمقراطية.