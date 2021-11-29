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زى النهارده.. الجنايات تقضى بالمؤبد للمتهمين بخلية "داعش القاهرة"

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 03:00 ص
زى النهارده.. الجنايات تقضى بالمؤبد للمتهمين بخلية "داعش القاهرة" المستشار حسن فريد ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهاردة من 5 سنوات، سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بـ"خلية داعش القاهرة"، فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم ولاية داعش القاهرة"، حيث قضت المحكمة بالمؤبد للمتهمين الـ8 فى الدعوى.

والمتهمون الصادر بحقهم حكم بالسجن المؤبد هم محمد جمال محمد، سامح محمد، عادل طه عبد الجواد، محمود فتحى سلامة، محمود عبد العزيز، أحمد حمدى مفضل، أشرف عبد اللطيف، أحمد جلال.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية خارج البلاد "تنظيم داعش"، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

كشفت التحقيقات تفاصيل مثيرة حول كيفية تكوين تنظيم ولاية داعش بالقاهرة، وطرق التواصل مع قيادات تنظيم داعش بالعراق والشام، وأساليب استقطاب الشباب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى، وحصولهم على تأشيرة للوصول إلى مقر التنظيم بالشام.

 


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